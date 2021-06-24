Один против восьмерых — украинец сопротивлялся полиции Варшавы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156552-odin-protiv-vosmeryh-ukrainec-soprotivlyalsya-policii-varshavy-video.htmlРакурс
Курьезное видео попало в сеть — сразу восемь польских патрульных участвовали в задержании украинца.
Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты — одного из районов Варшавы. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком, пишет Fakt.
Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, он показал «яростное сопротивление» и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось одеть шлемы и использовать спецсредства.
Полицейским удалось одеть наручники на мужчину и посадить его в авто, но впоследствии тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось усмирить уже в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.
Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Сейчас образцы его крови отправили на экспертизу. По словам правоохранителей, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в пьяный гражданин Украины влетел в ограждение кладбища и снес девять надгробий.
Источник: Fakt