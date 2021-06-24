Один против восьмерых – украинец сопротивлялся полиции Варшавы. Фото: Главком

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Курьезное видео попало в сеть — сразу восемь польских патрульных участвовали в задержании украинца.

Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты — одного из районов Варшавы. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком, пишет Fakt.

Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, он показал «яростное сопротивление» и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось одеть шлемы и использовать спецсредства.

Полицейским удалось одеть наручники на мужчину и посадить его в авто, но впоследствии тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось усмирить уже в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Сейчас образцы его крови отправили на экспертизу. По словам правоохранителей, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в пьяный гражданин Украины влетел в ограждение кладбища и снес девять надгробий.

Источник: Fakt