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Ракурс
З вогнегасником проти вісьмох – українець опирався поліції Варшави. Фото: Главком

З вогнегасником проти вісьмох — українець опирався поліції Варшави (ВІДЕО)

24 чер 2021, 12:25
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Курйозне відео потрапило в мережу — відразу вісім польських патрульних брали участь в затриманні українця.

Правоохоронці прибули на виклик мешканців Охоти — одного з районів Варшави. Ті поскаржилися на авто, яке їздило по тротуару і ледь не збило чоловіка з дитиною, пише Fakt.

Поліція знайшла автомобіль, але затримати його водія вдалося не відразу. За словами правоохоронців, той надав «шалений опір» і навіть облив їх з вогнегасника. Для його затримання патрульним довелося одягнути шоломи й використовувати спецзасоби.

Поліцейським вдалося одягнути наручники на чоловіка і посадити його в авто, але згодом той вирвався і знову почав тікати. Чоловіка вдалося втихомирити вже в лікарні, де медики вкололи йому заспокійливе.

Затриманим виявився 36-річний громадянин України. Наразі зразки його крові відправили на експертизу. За словами правоохоронців, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Польщі п’яний громадянин України влетів в огорожу цвинтаря і зніс дев’ять надгробків.

Джерело: Fakt

Джерело: Ракурс


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