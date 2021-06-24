100% особового складу бойовиків ОРДЛО — громадяни Росії, заявив Арестович

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Громадяни Росії становлять 100% військових на Донбасі. Радник української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що настав час дати справжню оцінку війні.

На телеканалі «Україна 24» він 23 червня розповів, скільки громадян Росії бере участь у війні на Донбасі.

Останнє засідання G7. Росія — сторона конфлікту на сході України. Це — офіційна заява. Перший і Другий армійські корпуси 12-го територіального командування Південного військового округу РФ, які через непорозуміння називають «народними міліціями ЛНР і ДНР» — це збройні сили Росії. З 2018 року 100% особового складу — це громадяни Росії, — розповів Арестович.

За його словами, наразі там служать 3,5 тис. кадрових російських військових. Це інструктори, оператори складної військової техніки. Напоготові стоїть 159-а дивізія, яка є основним резервом 1-го і 2-го армійських корпусів, вона налічує шість полків.

За словами Арестовича, декілька російських батальйонів можуть бути оперативно задіяні у веденні бойових дій. Час їхньої оперативної готовності до бою становить від однієї до трьох діб. Ці корпуси комплектуються, навчаються, управляються і забезпечуються Південним військовим округом Росії, який відповідає за окупований Крим і Чорноморський флот.

Ця війна називається гібридною, але це збройні сили Російської Федерації. Це визнає переважна кількість країн-партнерів. Гаазький трибунал розглядає конфлікт на сході України як міжнародний збройний конфлікт з елементами внутрішнього конфлікту, — сказав радник Андрія Єрмака.

Тому Арестович вважає, що Україні потрібно дати справжню оцінку війні, оскільки в ній є «певний елемент внутрішнього конфлікту».