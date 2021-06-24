Ад на колесах, улицах и в офисах — жара царит в Украине

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Ракурс

Украина страдает от сильной жары. Температура воздуха на всей территории Украины 24 июня поднимется до 30−34°C, на юге и западе ожидаются грозы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что нынешнее лето будет жарким, а его средние температуры будут превышать обычные показатели. Жара донимает украинцев повсюду: дома, на работе, в транспорте и на улицах.

На днях над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю — «Астраханский суховей». По данным Укргидрометцентра, ситуация должна улучшиться к середине ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня. Температура достигнет +35 градусов, а местами даже выше. После того столбики термометров немного опустятся, и в Украину придут осадки.

Киев поливают, фуры пустили в обход столицы

Из-за жары дороги Киева обрабатывают холодной водой 80 поливомоечных машин «Киевавтодора». Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

Машины моют магистральные улицы в промежутке с 23.00 до 6.00, когда на них трафик минимальный. Другие улицы моют в течение суток. Интенсивный полив и мойка не только смывают пыль и грязь с дорог и предотвращают преждевременную деформацию дорожного покрытия, но и уменьшают количество испарений от горячего асфальта и концентрацию вредных веществ в воздухе.

При температуре воздуха свыше 30 градусов по Цельсию температура поверхности асфальта может достигать 50 градусов.

В Киеве с 10.00 24 июня действует запрет на въезд большегрузного транспорта. Речь идет о машинах весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Это произошло из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °C. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Инсульты и потеря сознания

Из-за жары на Волыни увеличилось количество вызовов «скорой». До повышения температуры воздуха в скорую поступало 450 вызовов в сутки, сейчас медики получают до 530−680 вызовов. Сейчас 100−150 вызовов в сутки связаны с тем, что люди теряют сознание от жары.

В автобусах Львова не работают кондиционеры

Летом общественный транспорт Львова превращается в настоящий ад. Проезд в переполненных маршрутках, в салонах которых температура достигает отметки +40°, становится для львовян испытанием. В большинстве случаев пассажирам приходится спасаться открытыми окнами и люками, пока кому-то рядом не начнет дуть.

Решить эту проблему должны кондиционеры. Но лишь в 14 львовских автобусах есть кондиционеры. Всего же в городе курсирует более 400 автобусов. В желтых маршрутках «Богдан» такая система не предусмотрена вообще. Нет кондиционеров и в низкопольных «Электрон» и автобусах МАЗ, которые в 2019 году приобрело коммунальное АТП-1.

Салоны превращаются в настоящую сауну и спасать имеют вентиляторы. Недавно Львов должен был приобрести 100 белорусских МАЗов, где тоже должны быть кондиционеры, однако тендер был отменен по политическим причинам.

Казахский антициклон

Луганщина в эти дни также в плену антициклона ZOE из казахских степей. В регионе жара продержится до 28 июня. Значительных дождей, которые снизили бы температуру, не ожидается.

Синоптики обещают, что ночью температура воздуха будет 17−22 тепла, а днем ​​31−36 градусов. Средняя суточная температура 23 июня составила 27−28 градусов, это на 7−8 выше климатической нормы.

Когда жара отпустит?

Снижение температуры воздуха в Украине начнется на выходных. Первыми сильная жара покинет западные регионы. Впоследствии станет прохладнее и в других областях. Метеорологи опубликовали карту максимальных температур в Европе по 23 июня.

Сильная жара в последние дни наблюдается по всей Восточной и юго-восточной частях Европы. Дневные максимумы вчера составляли время 35−40 °. А вот на западе Европы температурные показатели более умеренные и составляют 15−20 градусов, в отдельных регионах даже 12−14 градусов.

Как уберечься?

В Центре общественного здоровья советуют прежде всего ограничить пребывание на солнце в период с 11.00 до 16.00. Нужно быть осторожными с загаром, ведь он является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.

Надо выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом, а также одевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.

Не стоит пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, поскольку это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Также рекомендуют избегать очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка.

В период жаркой погоды нужно уменьшить объем физических упражнений. Лучший способ остыть в таких условиях — принять прохладный душ или ванну.

«Ракурс» сообщал, что в Киеве 23 июня температура воздуха превысила рекорд, установленный в 1946 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 23 июня составила 27,0°. Столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.