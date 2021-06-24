Пылевое облако из Сахары. Фото: The Watchers

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Ракурс

Плотное облако пыли из Сахары движется в Европу и уже накрыло многие страны.

Пылевое облако движется над Средиземным морем в Италию и Юго-Восточную Европу. Сегодня, 24 июня, облако пыли распространится на большую часть Юго-Восточной Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию. А завтра, 25 июня, больше всего пострадают Южная Италия и Западная Греция. Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что в сочетании с исключительно высокими температурами эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеваниям и снижению индекса качества воздуха.

Напомним, жители и гости Киева 22 июня заметили в городе странный туман. Туман наблюдался по всему Киеву примерно с полудня, а видимость упала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.

Причиной образования пылевой бури стало выдувание в Астраханской области (Российская Федерация) значительного количества грунта и перемещение воздухом этих масс на территорию Украины. В ГСЧС отмечали, что пылевая буря в Киеве не представляет угрозы жизни и здоровью горожан.

Источник: Watchers