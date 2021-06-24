Стоматолог, которая била детей, и дальше популярна в Ровно

Стоматолог. Фото: intalent.pro

https://racurs.ua/n156550-stomatolog-kotoraya-bila-detey-i-dalshe-populyarna-v-rovno.html

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Стоматолог в Ровно, которую судят за избиение детей, и дальше проводит прием — очередь к ней расписана на две недели вперед.

Журналисты позвонили врачу Инне Кравчук, чтобы записаться на прием. Об этом пишет «Четверта влада».

Если вы пришли и сразу после осмотра мы начинаем лечение, то консультация бесплатная. Если надо посмотреть и рассказать, что вам необходимо лечить, возможно, сделать какую-то гигиену, то это будет стоить 400 грн, — ответила врач.

В прокуратуре Ровенской области утверждают, что стоматолог работает законно — она ​​имеет лицензию и на данный момент суд не может запретить ей работать.

Напомним, что Инну Кравчук обвиняют в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений пациентам-детям. В феврале в сети появилось видео, на котором видно, как стоматолог во время приема бьет детей.

Источник: «Четверта влада»