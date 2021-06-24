Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стоматолог. Фото: intalent.pro

Стоматолог, которая била детей, и дальше популярна в Ровно

24 июн 2021, 11:48
999

Стоматолог в Ровно, которую судят за избиение детей, и дальше проводит прием — очередь к ней расписана на две недели вперед.

Журналисты позвонили врачу Инне Кравчук, чтобы записаться на прием. Об этом пишет «Четверта влада».

Если вы пришли и сразу после осмотра мы начинаем лечение, то консультация бесплатная. Если надо посмотреть и рассказать, что вам необходимо лечить, возможно, сделать какую-то гигиену, то это будет стоить 400 грн, — ответила врач.

В прокуратуре Ровенской области утверждают, что стоматолог работает законно — она ​​имеет лицензию и на данный момент суд не может запретить ей работать.


Напомним, что Инну Кравчук обвиняют в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений пациентам-детям. В феврале в сети появилось видео, на котором видно, как стоматолог во время приема бьет детей.

Источник: «Четверта влада»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров