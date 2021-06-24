Стоматолог. Фото: intalent.pro

https://racurs.ua/ua/n156550-cherga-na-dva-tyjni-stomatolog-yaka-byla-ditey-i-dali-populyarna-v-rivnomu.html

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Стоматолог у Рівному, яку судять за побиття дітей, і далі проводить прийом — черга до неї розписана на два тижні вперед.

Журналісти зателефонували до лікарки Інни Кравчук, щоб записатися на прийом. Про це пише «Четверта влада».

Якщо ви прийшли й одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна. Якщо треба подивитися і розповісти, що вам необхідно лікувати, можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 грн, — відповіла лікарка.

У прокуратурі Рівненської області переконують, що стоматолог працює законно — вона має ліцензію і наразі суд не може заборонити їй працювати.

Нагадаємо, що Інну Кравчук обвинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень пацієнтам-дітям. У лютому в мережі оприлюднили відео, на якому видно, як стоматолог під час прийому шарпає та б'є дітей.

Джерело: «Четверта влада»