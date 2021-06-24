Нові обшуки в Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

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Нові обшуки у підозрюваного у державній зраді народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука проводять правоохоронці.

Слідчі дії тривають не лише в партійному офісі, кабінетах та житлі найближчих соратників, але й у помешканні матері дружини Медведчука Оксани Марченко. Силовики «з усією серйозністю намагаються знайти докази державної зради зятя» Медведчука. Про це 24 червня повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузмін на власній сторінці у Facebook.

Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати та деморалізувати Медведчука і членів його сім’ї, а зовсім не відшукати нові докази по справі, — вважає однопартієць кума Путіна.

Видання «Сегодня» пише, що СБУ та Держане бюро розслідувань підтвердили проведення обшуків в рамках справи по Медведчуку і Козаку.

Слідчі СБУ і ДБР проводять оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, в якому повідомлені про підозру народні депутати Медведчук і Козак, — цитує газета спецслужбу.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info оприлюднили 35 годин матеріалів нібито «прослуховування» голови політради «Опозиційної платформи — За життя», проросійського політика Віктора Медведчука.

Джерело: Сегодня