Меркель шукає прямий діалог з Путіним і кличе його на саміт ЄС – що відбувається, фото — Reuters

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Євросоюз повинен налагодити прямий контакт з Росією і її президентом, оскільки недостатньо того, щоб з Путіним розмовляв Байден.

Таку заяву виголосила Ангела Меркель напередодні саміту Європейського Союзу, який стартує 24 червня у Брюсселі. Канцлер ФРН вимагає створити механізми для єдиної реакції на російські «провокації». За її словами, події останніх місяців продемонстрували, що в ЄС на численні провокації Росії реагують не скоординовано.

Європейський Союз повинен прагнути до прямої розмови з Путіним, щоб спробувати поліпшити відносини, заявила Меркель в Бундестазі.

Відносини ЄС-Росія стануть однією з головних тем дводенного саміту в Брюсселі. Великий резонанс викликала пропозиція Франції та Німеччини запропонувати Москві тіснішу співпрацю та розглянути можливість організації саміту ЄС-Росія

Ця ідея прозвучала вголос після саміту в Женеві між президентом США Джо Байденом і Путіним.

Джерела FT кажуть, що запросити Путіна на саміт ЄС запропонувала Меркель, а Макрон її підтримав.

Проте частина країн, зокрема Польща та країни Балтії, проти пропозиції Франції та Німеччини пом’якшити зміни до висновків на дводенний саміт ЄС, і запропонувати Москві тіснішу співпрацю та розглянути можливість організації саміту ЄС-Росія на рівні лідерів.

Дискусія про Росію запланована на вечір 24 червня. Лідери нарешті повинні узгодити висновки саміту. Після вчорашньої зустрічі послів ЄС є пропозиція про можливість організації зустрічі лідерів Європейського Союзу та Росії, утім, згоди на це наразі не дійшли.

Країни Балтії та Польща, які зазначили, що з 2014 року, тобто анексії Криму Росією та її агресії проти України, у відносинах між Москвою та Брюсселем не слалося нічого, що виправдало б покращення контактів.

Нагадаємо, що Меркель не балотуватиметься на п’ятий термін на виборах у вересні.

Джерело: FT, Reuters