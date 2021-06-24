Вибух під Києвом – вбивця вдавав «зіваку» і спілкувався з постраждалими. Фото: ТСН

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Вибух на Київщині стався через підпал — у п’ятиповерхівці відбулося вбивство чоловіка, зловмисник намагався приховати злочин.

Журналісти знайшли на своїх відзнятих кадрах підозрюваного у вбивстві. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

ЗМІ випадково спіймали в об'єктив «зіваку» у блакитній футболці, портрет якого пізніше опублікували правоохоронці. Як виявилось, чоловік відвідував місце злочину і навіть спілкувався з потерпілими.

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін, аналізуючи реакцію підозрюваного, констатував появу на його обличчі здивування.

Експерти зазначили, що є дві категорії людей: люди, які свідомо вчиняють злочини (тоді зловмисник шукає морального задоволення від скоєного), й ті, хто мають психічні вади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі. Інцидент трапився в понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.

На місці вибуху знайшли тіло чоловіка, ним виявився 47-річний уродженець Кременчука. Він загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві — це 43-річний моряк, який мешкав неподалік. За словами чоловіка, злочин він скоїв через сварку за гараж, який загиблий у нього винаймав.