Взрыв под Киевом — убийца притворился «зевакой» и общался с потерпевшими. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n156547-vzryv-pod-kievom-ubiyca-pritvorilsya-zevakoy-i-obschalsya-s-poterpevshimi.html

Ракурс

Взрыв на Киевщине случился из-за поджога — в пятиэтажке произошло убийство мужчины, злоумышленник пытался скрыть преступление.

Журналисты нашли на своих отснятых кадрах подозреваемого в убийстве. Об этом говорится в сюжете ТСН.

СМИ случайно поймали в объектив «зеваку» в голубой футболке, портрет которого позже опубликовали правоохранители. Как оказалось, мужчина посещал место преступления и даже общался с потерпевшими.

Психолог-криминалист Юрий Ирхин, анализируя реакцию подозреваемого, констатировал появление на его лице удивления.

Эксперты отметили, что есть две категории людей: люди, которые сознательно совершают преступления (тогда злоумышленник ищет морального удовлетворения от содеянного), и имеющие психические заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района. Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.

На месте взрыва нашли тело мужчины, им оказался 47-летний уроженец Кременчуга. Он погиб еще до пожара из-за многочисленных ранений. Полиция задержала подозреваемого в убийстве — это 43-летний моряк, живший неподалеку. По словам мужчины, преступление он совершил из-за ссоры по поводу гаража, который погибший у него снимал.