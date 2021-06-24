Россияне вспомнили и о сухопутных границах после «атаки» на британский эсминец

https://racurs.ua/n156546-rossiyane-vspomnili-i-o-suhoputnyh-granicah-posle-ataki-na-britanskiy-esminec.html

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Москва готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать незыблемость своей границы. Об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы можем обращаться к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают, — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

Дипломат заявил, что россияне будут стоять «на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами».

Напомним, что 23 июня Минобороны РФ сообщило об открытии предупредительного огня по курсу британского эсминца Defender, который якобы нарушил границу РФ в Черном море в районе оккупированного мыса Фиолент (Крым).

Военные Великобритании заявили, что британский эсминец Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и по нему не осуществляли выстрелы или бомбометание.

23 июня начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы ответа ядерным оружием.