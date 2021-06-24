Росіяни згадали і про сухопутні кордони після «атаки» на британський есмінець

https://racurs.ua/ua/n156546-rosiyany-zgadaly-i-pro-suhoputni-kordony-pislya-ataky-na-brytanskyy-esminec.html

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Москва готова як дипломатичними, так і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Про це росЗМІ заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють, — сказав Рябков журналістам, відповідаючи на питання «Інтерфаксу» про те, що Росія буде робити для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

Дипломат заявив, що росіяни стоятимуть «на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, при необхідності, і військовими засобами».

Нагадаємо, що 23 червня Міноборони РФ повідомило про відкриття попереджувального вогню по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив кордон РФ в Чорному морі в районі окупованого мису Фіолент (Крим).

Військові Великої Британії заявили, що британський есмінець Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і по ньому не здійснювали постріли чи бомбометання.

23 червня начальник Генштабу РФ заявив про право Москви на відповідь ядерною зброєю.