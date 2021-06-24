Меркель ищет прямой диалог с Путиным и зовет его на саммит ЕС — что происходит

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Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией и ее президентом, поскольку недостаточно того, чтобы с Путиным говорил Байден.

Такое заявление произнесла Ангела Меркель накануне саммита Европейского Союза, который стартует 24 июня в Брюсселе. Канцлер ФРГ требует создать механизмы для единой реакции на российские «провокации». По ее словам, события последних месяцев показали, что в ЕС на многочисленные провокации России реагируют не скоординировано.

Европейский Союз должен стремиться к прямому разговору с Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения, заявила Меркель в Бундестаге.

Отношения ЕС-Россия станут одной из главных тем двухдневного саммита в Брюсселе. Большой резонанс вызвала позиция Франции и Германии предложить Москве более тесное сотрудничество и рассмотреть возможность организации саммита ЕС-Россия

Эта идея прозвучала вслух после саммита в Женеве между президентом США Джо Байденом и Путиным. Источники FT говорят, что пригласить Путина на саммит ЕС предложила Меркель, а Макрон ее поддержал.

Однако часть стран, в частности Польша и страны Балтии, против предложения Франции и Германии смягчить изменения к выводам двухдневного саммита ЕС и предложить Москве более тесное сотрудничество, рассмотреть возможность организации саммита ЕС-Россия на уровне лидеров.

Дискуссия о России запланирована на вечер 24 июня. Лидеры наконец должны согласовать выводы саммита. После вчерашней встречи послов ЕС о возможности организации встречи лидеров Европейского Союза и России согласия пока не достигли.

Страны Балтии и Польша отметили, что с 2014 года, то есть аннексии Крыма Россией и ее агрессии против Украины, в отношениях между Москвой и Брюсселем не случилось ничего такого, что оправдало бы улучшение контактов.

Напомним, что Меркель не будет баллотироваться на пятый срок на выборах в сентябре. 15 июля она полетит к Байдену договариваться о «Северном потоке-2». Перед этим в Берлин приедет президент Владимир Зеленский.

Источник: FT, Reuters