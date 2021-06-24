Новые обыски у Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

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Ракурс

Новые обыски у подозреваемого в государственной измене народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука проводят правоохранители.

Следственные действия продолжаются не только в партийном офисе, кабинетах и жилье ближайших соратников, но и в доме матери жены Медведчука Оксаны Марченко. Силовики «со всей серьезностью пытаются найти доказательства государственной измены зятя» Медведчука. Об этом 24 июня сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузмин на собственной странице в Facebook.

Вполне очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу, — считает соратник кума Путина.

Издание «Сегодня» пишет, что СБУ и Государственное бюро расследований подтвердили проведение обысков в рамках дела по Медведчуку и Козаку.

Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак, — цитирует газета спецслужбу.

Напомним, журналисты Bihus.Info обнародовали 35 часов материалов якобы «прослушки» председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», пророссийского политика Виктора Медведчука.

Источник: Сегодня