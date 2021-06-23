Пылевая буря. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n156499-pylevaya-burya-v-kieve-kogda-zakonchitsya.html

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Пылевая буря в Киеве может утихнуть уже к середине ночи, но остатки частиц пыли будут летать в воздухе в течение какого-то времени.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели отмечают, что пылевая буря в Киеве не представляет угрозы для жизни и здоровья горожан. В Укргидрометцентре добавили, что такие природные явления могут наблюдаться еще в течение двух суток, пока не изменится ветровой режим и пыль не смоют дожди.

В ближайшие трое суток в Украине ожидается жара +30…36°С, кратковременные дожди будут улучшать качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что смог в Киеве вчера, 22 июня, зафиксировали жители города. Дымящиеся панорамы города возникли на фоне аномальной жары. Безопасный уровень загрязнения воздуха был превышен на обоих берегах Киева.

Причиной образования пылевой бури стало выдувание в Астраханской области (Российская Федерация) значительного количества грунта и перемещения по воздуху этих масс на территорию Украины. Дополнительным фактором стало усиление скорости ветра в столице, что и повлекло выдувание пыли с дорог, а также повышение влажности воздуха, из-за чего ухудшается видимость.