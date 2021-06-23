Пилова буря. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156499-pylova-burya-v-kyievi-koly-zavershytsya.html

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Пилова буря в Києві може піти на спад уже до середини ночі, але залишки частинок пилу все ще літатимуть у повітрі впродовж якогось часу.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники наголошують, що пилова буря в Києві не становить загрози життю та здоров’ю містян. В Укргідрометцентрі додали, що такі природні процеси можуть спостерігатися ще впродовж двох діб, поки не зміниться вітровий режим, і пил не змиють дощі.

У найближчі три доби в Україні очікується спека +30…+36 °С, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише подекуди в південних і західних областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смог у Києві вчора, 22 червня, зафіксували жителі міста. Задимлені панорами міста виникли на тлі аномальної спеки. Безпечний рівень забруднення повітря було перевищено на обох берегах Києва.

Причиною утворення пилової бурі стало видування в Астраханській області (Російська Федерація) значної кількості ґрунту та переміщення повітрям цих мас на територію України. Додатковим чинником стало посилення швидкості вітру в столиці, що і спричинило видування з доріг і вулиць пилу, а також підвищення вологості повітря, через що погіршується видимість.