250 тыс. долл. за фейковую свадьбу с украинкой заплатил британец. Фото: BBC

https://racurs.ua/n156497-250-tys-doll-za-feykovuu-svadbu-s-ukrainkoy-zaplatil-britanec-foto.html

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Схему мошенничества в Одессе организовали под видом женитьбы на украинках. Центральное британское издание опубликовало материал, как с англичан выкачивают деньги в Одессе.

Британец Джеймс (имя изменено) посетил с волонтерской миссией Одессу, где познакомился с 32-летней уроженкой Донбасса Ириной. Он общался с ней при помощи переводчика за 150 долл. в день. Так происходило в течение шести месяцев во время визитов в Украину. Об этом пишет BBC.

После помолвки британец решил переехать в Одессу и купить квартиру. Чтобы проще было перевести 200 тыс. долл., возлюбленная Ирина предложила скинуть деньги на счет компании якобы ее родственницы Кристины.

Потом британца убедили, что срочно надо оформить фиктивную женитьбу на Кристине или банк заблокирует огромный платеж. Все же жертва схемы решил провести свадьбу якобы с настоящей невестой. Позже выяснилось, что цены на все услуги завышены, а гости фейковые.

Британское СМИ сообщает, что их соотечественнику что-то подлили в напиток и он оказался в больнице. Хотя даже после этого он оплатил якобы лечение своей невесты после свадьбы на 12 тыс. долл. Позже стало известно, что купленная Джеймсом квартира стоит всего 60 тыс., а не 200 тыс. и принадлежит она фиктивной жене.

Открыть глаза на мошенничество англичанину помог дружелюбный украинец, который рассказал о реальных ценах в стране. Впрочем, жалуется пострадавший, полиция толком не отреагировала, что у него фактически украли 250 тыс. долларов. Обращаться пришлось к местным детективам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе накрыли масштабную сеть борделей. В отношении 32 проституток составили протоколы по ст. 181−1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник: BBC