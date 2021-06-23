Сколько людей стали миллионерами в 2020 году, подсчитали эксперты

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Сколько людей в 2020 году стали миллионерами, подсчитала международная финансовая группа. По ее данным, количество миллионеров выросло на 5 млн несмотря на экономические трудности, к которым привела пандемия.

В то же время много бедных жителей планеты за этот период стали еще беднее, а количество долларовых миллионеров достигла 56,1 млн, говорится в исследовании Credit Suisse.

Примерно 1% взрослых людей в 2020 году стали миллионерами впервые в жизни. Росту их состояния способствовал прежде всего рост финансовых рынков, а также стремительное подорожание недвижимости.

Эксперты отмечают, что наращивание активов проходило в полном отрыве от экономических проблем, которые принесла эпидемия. Согласно отчету, мировые богатства за прошлый год выросли на 7,4%, но распределение этого прироста был неравномерным.

Источник: Credit Suisse