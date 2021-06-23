Сколько людей стали миллионерами в 2020 году, подсчитали экспертыhttps://racurs.ua/n156495-skolko-ludey-stali-millionerami-v-2020-godu-podschitali-eksperty.htmlРакурс
Сколько людей в 2020 году стали миллионерами, подсчитала международная финансовая группа. По ее данным, количество миллионеров выросло на 5 млн несмотря на экономические трудности, к которым привела пандемия.
В то же время много бедных жителей планеты за этот период стали еще беднее, а количество долларовых миллионеров достигла 56,1 млн, говорится в исследовании Credit Suisse.
Примерно 1% взрослых людей в 2020 году стали миллионерами впервые в жизни. Росту их состояния способствовал прежде всего рост финансовых рынков, а также стремительное подорожание недвижимости.
Эксперты отмечают, что наращивание активов проходило в полном отрыве от экономических проблем, которые принесла эпидемия. Согласно отчету, мировые богатства за прошлый год выросли на 7,4%, но распределение этого прироста был неравномерным.
Источник: Credit Suisse