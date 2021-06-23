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Ракурс
Скільки людей стали мільйонерами у 2020 році, підрахували експерти

Скільки людей стали мільйонерами у 2020 році, підрахували експерти

23 чер 2021, 10:44
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Скільки людей у 2020 році стали мільйонерами, підрахувала міжнародна фінансова група. За її даними, кількість мільйонерів зросла на 5 млн попри економічні негаразди, до яких призвела пандемія.

Водночас багато бідних жителів планети за цей період стали ще біднішими, а кількість доларових мільйонерів досягла 56,1 млн, йдеться в дослідженні Credit Suisse.

Приблизно 1% дорослих людей у 2020 році стали мільйонерами вперше в житті. Зростанню їхніх статків посприяло передусім зростання фінансових ринків, а також стрімке подорожчання нерухомості.


Експерти зазначають, що нарощування активів проходило у повному відриві від економічних проблем, які принесла пандемія. Згідно зі звітом, світові багатства за минулий рік зросли на 7,4%, але розподіл цього приросту був нерівномірним.

Джерело: Credit Suisse

Джерело: Ракурс


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