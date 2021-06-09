Масштабную сеть борделей накрыли в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабную сеть борделей накрыли в Одессе. Фото: полиция области

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Ракурс

Сеть подпольных борделей в Одессе накрыли полицейские.

Разоблаченные заведения разврата незаконно оказывали интимные услуги. Нашли эти бордели сотрудники Управления миграционной полиции Одесской области в ходе оперативно-профилактической отработки области, направленной на предотвращение и противодействие преступлениям в сфере торговли людьми, общественной морали и нелегальной миграции. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Были проведены обыски в местах, где занимались проституцией. Во время следственных действий изъяли мобильные телефоны, визитки, флешки, черновые записи с учетом незаконно заработанных денег и другие вещественные доказательства. В отношении 32 проституток составили протоколы по ст. 181−1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности организаторов преступной деятельности.

Напомним, в октябре 2020 года полиция разоблачила сеть публичных домов в Одессе, которую удерживал полицейский, пользуясь своим служебным положением. Дельца обвинили в сутенерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией.