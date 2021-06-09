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Ракурс
Масштабну мережу борделів накрили в Одесі. Фото: поліція області

Масштабну мережу борделів накрили в Одесі (ФОТО, ВІДЕО)

9 чер 2021, 10:57
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Мережу підпільних борделів в Одесі накрили поліцейські.

Викриті заклади розпусти незаконно надавали інтимні послуги. Знайшли ці борделі співробітники управління міграційної поліції Одещини в ході оперативно-профілактичного відпрацювання області, спрямованого на запобігання та протидію злочинам у сфері торгівлі людьми, суспільної моралі та нелегальної міграції. Про це 9 червня повідомила прес-служба обласного управління поліції.

Були проведені обшуки в місцях, де займалися проституцією. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, візитки, флешки, чорнові записи з обліком незаконно зароблених грошей та інші речові докази. Щодо 32 проституток склали протоколи за ст. 181−1 (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності.

Масштабну мережу борделів накрили в Одесі. Фото: поліція області

Масштабну мережу борделів накрили в Одесі. Фото: поліція області

Масштабну мережу борделів накрили в Одесі. Фото: поліція області

Масштабну мережу борделів накрили в Одесі. Фото: поліція області


Нагадаємо, у жовтні 2020 року поліція викрила мережу будинків розпусти в Одесі, яку утримував правоохоронець, користуючись своїм службовим становищем. Ділка звинуватили у сутенерстві та втягненні жінок до занять проституцією.

Джерело: Ракурс


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