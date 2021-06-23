250 тис. дол. за фейкове весілля з українкою заплатив британець. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n156497-250-tys-dol-za-feykove-vesillya-z-ukrayinkou-zaplatyv-brytanec-foto.html

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Схему шахрайства в Одесі організували під виглядом одруження з українками. Центральне британське видання розповіло, як з англійців викачують гроші в Одесі.

Британець Джеймс (ім'я змінено) відвідав з волонтерською місією Одесу, де познайомився з 32-річною уродженкою Донбасу Іриною. Він спілкувався з нею за допомогою перекладача за 150 дол. за день. Так відбувалося протягом шести місяців під час візитів в Україну. Про це пише BBC.

Після заручин британець вирішив переїхати до Одеси й купити квартиру. Щоб простіше було перевести 200 тис. дол., кохана Ірина запропонувала скинути гроші на рахунок компанії нібито її родички Христини.

Потім британця переконали, що потрібно терміново оформити фіктивне одруження з Христиною або банк заблокує величезний платіж. Але жертва схеми вирішив провести весілля нібито зі справжньою нареченою. Пізніше з’ясувалося, що ціни на всі послуги завищені, а гості фейкові.

Британське видання повідомляє, що їх співвітчизнику щось підлили у напій і він опинився в лікарні. Хоча навіть після цього він оплатив нібито лікування своєї нареченої після весілля на 12 тис. дол. Пізніше стало відомо, що куплена Джеймсом квартира коштує всього 60 тис., а не 200 тис. і належить вона фіктивній дружині.

Відкрити очі на шахрайство англійцю допоміг доброзичливий українець, який розповів про реальні ціни в країні. Втім, скаржиться постраждалий, поліція не відреагувала на те, що в нього фактично вкрали 250 тис. доларів. Звертатися довелося до місцевих детективів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі накрили масштабну мережу борделів. Щодо 32 проституток склали протоколи за ст. 181−1 (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: BBC