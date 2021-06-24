Пилова хмара з Сахари. Фото: The Watchers

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Щільна хмара пилу з Сахари рухається до Європи й вже накрила багато країн.

Пилова хмара рухається над Середземним морем до Італії та Південно-Східної Європи. Сьогодні, 24 червня, хмара пилу пошириться на більшу частину Південно-Східної Європи, включаючи Словенію, Хорватію і Сербію. А завтра, 25 червня, найбільше постраждають Південна Італія і Західна Греція. Про це повідомляє The Watchers.

Зазначається, що в поєднанні з виключно високими температурами цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням і зниження індексу якості повітря.

Нагадаємо, жителі та гості Києва 22 червня помітили в місті дивний туман. Туман спостерігався по всьому Києву приблизно з опівдня, а видимість впала до декількох кілометрів. При цьому жителі та гості столиці скаржилися на погане самопочуття і проблеми з диханням.

Причиною утворення пилової бурі стало видування в Астраханській області (Російська Федерація) значної кількості ґрунту та переміщення повітрям цих мас на територію України. У ДСНС наголошували, що пилова буря в Києві не становить загрози життю та здоров’ю містян.

Джерело: The Watchers