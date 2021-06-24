«Спутник V» не помог – в России новая вспышка коронавируса. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n156564-sputnik-v-ne-pomog-v-rossii-novaya-vspyshka-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в России не отступает, в стране активно распространяется индийский штамм «Дельта».

За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 20 тыс. 182 новых случая заболевания. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это максимальный суточный прирост заболевших с конца января. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, коронавирусом заболели 5 млн 388 тыс. 695 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 13 тыс. 505 человек. Умерли 568 россиян, болевших COVID-19. За весь период в России умерли 131 тыс. 463 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

В Санкт-Петербурге и Москве зафиксированы новые максимальные показатели суточной смертности: 99 человек и 92 соответственно.

Напомним, коронавирус в России вспыхнул с новой силой — в стране нашли свой «национальный» вид инфекции. В Кремле заявили, что для старта процесса вакцинации подходят «любые меры».