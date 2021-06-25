Зеленський не бачить конкурентів, а про другий термін «вирішать люди»

https://racurs.ua/ua/n156585-zelenskyy-ne-bachyt-konkurentiv-a-pro-drugyy-termin-vyrishat-ludy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не бачить конкурентів серед діючих політиків, які могли б скласти йому істотну конкуренцію на наступних виборах.

У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти — це інфраструктура, війна, бідні люди. Це те, що буде мене наздоганяти. Це головні мої конкуренти, — заявив Зеленський в інтерв’ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

Про другий термін президент висловився завуальовано. Мовляв, «це не від мене залежить, це вибір людей».

Складно говорити. Хочеться деякі речі просто встигнути зробити, — відповів Зеленський, який у 2019 році заявляв, що йде тільки на одну каденцію.

Відповідаючи на запитання, чи може Київський міський голова Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру зосередитися на розв’язанні інфраструктурних проблем столиці.

У нас з Кличком немає зараз якихось відносин. Він сказав, що ми переслідуємо його, влада переслідує через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він — мер, і вирішив почати президентську кампанію, — заявив президент.

Він також порадив меру звернути увагу на власне оточення та на інфраструктуру столиці.

У Кличка є свої проблеми в столиці. Кличко — всесвітньо відома людина, йому треба позбавитися тих людей з власного оточення, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю Зеленський запевнив, що глава його офісу Андрій Єрмак піде з главою держави в кінці політичного шляху і не залишиться на будь-якій посаді.