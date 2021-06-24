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Ракурс
Соціологи про другий тур виборів — в суперників Зеленського мало шансів, фото — УП

Соціологи про другий тур виборів — у суперників Зеленського мало шансів

24 чер 2021, 16:45
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Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського наразі настільки високий, що соціологи прогнозують йому безумовну перемогу у другому турі виборів за умови суперництва з основними конкурентами.

Про це стало відомо з оприлюднених 24 червня результатів соціологічного опитування Центру Разумкова.

Зеленський у випадку суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Порошенко зібрав би відповідно 20% і 40%.

Рейтинг Зеленського, дані — Центр Разумкова

Якби у другий тур із Зеленським вийшов лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, за чинного главу держави проголосували б 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Показники Бойка — відповідно 13% і 24%.


Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 червня. Його провели методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» і опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками, її теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Опитування провели на замовлення проекту, що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Джерело: Ракурс


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