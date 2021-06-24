Справа «Приватбанку» – САП просить оголосити Дубілета в міжнародний розшук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156569-sprava-pryvatbanku-sap-prosyt-ogolosyty-dubileta-v-mijnarodnyy-rozshuk.html

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Олександра Дубілета, колишнього голову «Приватбанку», просять оголосити в міжнародний розшук. Відповідне звернення Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала до Інтерполу.

Дату запиту не називають через таємницю слідства. Інформацію підтвердили у прес-службі САП.

В антикорупційній прокуратурі не уточнили, чи подавали відповідні заяви щодо інших фігурантів справи.

Поки що можемо говорити лише про одну особу. Щодо інших — поки не коментуємо, — зазначила речниця САП Ольга Постолюк.



Нагадаємо, в березні в НАБУ повідомили, що колишнього голову правління «Приватбанку» Олександра Дубілета оголосили в розшук. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн перед націоналізацією банку.

Згодом Дубілет заявив, що перебуває в Ізраїлі, від слідства не ховається, однак в Україну повернутися не може. У червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував екс-главу правління банку.