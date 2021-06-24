Новий механізм розвитку раку відкрили учені

Вчені відкрили новий механізм, який сприяє розвитку раку

https://racurs.ua/ua/n156568-novyy-mehanizm-rozvytku-raku-vidkryly-ucheni.html

Ракурс

Розвиток раку може провокувати раніше невідомий механізм — мутація, яка зливає два непов’язані гени.

Це встановили американські учені, які провели серію експериментів на ракових клітинах, котрі несли загальний ген злиття під назвою NUP98-HOXA9. Про це повідомляє видання Nacked Science з посиланням на статтю, опубліковану Nature.

Цей же процес також може впливати на нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера. Зокрема, він здатний провокувати появу бляшок, які накопичуються в мозку.

Зазначається, що цей ген міг призводити до появи компартментів (областей всередині клітини) з різним властивостями, які можуть провокувати розвиток раку, такого як лейкоз.

Білки NUP98-HOXA9 починають сильніше зв’язуватися з генами — це лежить в основі формування агресивного раку крові, — зазначають дослідники.

Також учені виявили, що цей механізм може впливати на тривимірну структуру геному і створювати петлі хроматину, які організовують геном і допомагають контролювати активні та пасивні області. Проте якщо зміни у цій структурі відбувалися неправильно — розвивалося онкологічне захворювання.

За словами дослідників, завдяки цьому відкриттю у майбутньому з’явитися ліки, націлені на результати неправильного функціонування гену NUP98-HOXA9.

Нагадаємо, шотландські вчені нещодавно провели успішні випробування антиракового препарату під назвою «Троянський кінь».

Джерело: Nacked Science