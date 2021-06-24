Новый механизм развития рака открыли ученые

Новый механизм развития рака открыли ученыеhttps://racurs.ua/n156568-novyy-mehanizm-razvitiya-raka-otkryli-uchenye.htmlРакурс
Развитие рака может провоцировать ранее неизвестный механизм — мутация, которая сливает два несвязанных гена.
Это установили американские ученые после серии экспериментов на раковых клетках, которые несли общий ген слияния под названием NUP98-HOXA9. Об этом сообщает издание Nacked Science со ссылкой на статью, опубликованную Nature.
Этот же процесс также может влиять на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. В частности, он способен провоцировать появление бляшек, которые накапливаются в мозге.
Отмечается, что этот ген мог приводить к появлению компартментов (областей внутри клетки) с различным свойствам, которые могут провоцировать развитие рака, такого как лейкоз.
Белки NUP98-HOXA9 начинают сильнее связываться с генами — это лежит в основе формирования агрессивного рака крови, — отмечают исследователи.
Также ученые обнаружили, что этот механизм может влиять на трехмерную структуру генома и создавать петли хроматина, которые организуют геном и помогают контролировать активные и пассивные области. Однако если изменения в этой структуре происходили неправильно — развивалось онкологическое заболевание.
По словам исследователей, благодаря этому открытию в будущем могут появиться лекарства, нацеленные на результаты неправильного функционирования гена NUP98-HOXA9.
Напомним, шотландские ученые недавно провели успешные испытания антиракового препарата под названием «Троянский конь».
Источник: Nacked Science