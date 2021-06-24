Новый механизм развития рака открыли ученые

Ученые открыли новый механизм, который способствует развитию рака

https://racurs.ua/n156568-novyy-mehanizm-razvitiya-raka-otkryli-uchenye.html

Ракурс

Развитие рака может провоцировать ранее неизвестный механизм — мутация, которая сливает два несвязанных гена.

Это установили американские ученые после серии экспериментов на раковых клетках, которые несли общий ген слияния под названием NUP98-HOXA9. Об этом сообщает издание Nacked Science со ссылкой на статью, опубликованную Nature.

Этот же процесс также может влиять на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. В частности, он способен провоцировать появление бляшек, которые накапливаются в мозге.

Отмечается, что этот ген мог приводить к появлению компартментов (областей внутри клетки) с различным свойствам, которые могут провоцировать развитие рака, такого как лейкоз.

Белки NUP98-HOXA9 начинают сильнее связываться с генами — это лежит в основе формирования агрессивного рака крови, — отмечают исследователи.

Также ученые обнаружили, что этот механизм может влиять на трехмерную структуру генома и создавать петли хроматина, которые организуют геном и помогают контролировать активные и пассивные области. Однако если изменения в этой структуре происходили неправильно — развивалось онкологическое заболевание.

По словам исследователей, благодаря этому открытию в будущем могут появиться лекарства, нацеленные на результаты неправильного функционирования гена NUP98-HOXA9.

Напомним, шотландские ученые недавно провели успешные испытания антиракового препарата под названием «Троянский конь».

Источник: Nacked Science