Можем повторить — в Британии готовы снова плыть вблизи Крыма

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Ракурс

После фейкового обстрела британского эсминца вблизи оккупированного россиянами Крыма министр обороны Великобритании заявил, что ему никто «не будет мешать» плавать в водах Украины.

Министр обороны Бен Уоллес заверил, что королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права и ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе, сообщает The Times.

Представитель британского премьера сказал, эсминец двигался помеждународно признанному пути между Украиной и Грузией, а Лондон «не признает российского суверенитета над Крымом, который, согласно международному праву, принадлежит Украине».

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что британские военные корабли будут готовы снова плыть в водах вокруг Крыма, поскольку это «украинские территориальные воды».

Издание со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании отмечает, что выстрелы, о которых сообщали россияне и которые слышны на видео, произведены в трех милях от HMS Defender. Все, что было выпущено, не направлялось в сторону корабля.

Напомним, что 23 июня возле оккупированного Крыма произошел инцидент с британским эсминцем, российскими кораблями вблизи Севастополя и самолетами. Россияне сначала заявили, что сбросили четыре авиабомбы по курсу эсминца, а также обстреливали его. Британцы объяснили, что международное право не нарушали, а выстрелов по себе не слышали.

Источник: The Times