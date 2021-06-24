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Ракурс
Рэпер Баста. Фото: Каса ua

Рэпер Баста выбирал лучшую песню о Крымском мосте, а теперь споет в Киеве

24 июн 2021, 15:54
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Концерт Басты в Киеве, российского рэпера, который незаконно посещал Крым, все-таки состоится.

Он будет выступать 25 и 26 июня в столичном клубе Stereo Plaza. Информацию подтвердили в службе охраны клуба.

Информация о просьбе СБУ внести Басту в «черный список» Минкульта нам не поступала. Нам позвонили и сказали: будут звонить люди, можете отвечать смело, что концерты будут, — прокомментировали в киевском заведении.


Как известно, рэпер неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и не признавал, что нарушал украинский закон. В 2017 году Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню о Крымском мосте, который незаконно построили оккупационные власти.

В том же году СБУ запретила ему въезд в Украину на три года. В 2020 году запрет закончился, и в мае 2021 года рэпер приехал в Киев. На улице прохожий спросил музыканта, чей же Крым. Тогда охрана исполнителя напала на мужчину.

Источник: Ракурс


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