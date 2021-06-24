Рэпер Баста выбирал лучшую песню о Крымском мосте, а теперь споет в Киеве

Рэпер Баста. Фото: Каса ua

https://racurs.ua/n156566-reper-basta-vybiral-luchshuu-pesnu-o-krymskom-moste-a-teper-spoet-v-kieve.html

Ракурс

Концерт Басты в Киеве, российского рэпера, который незаконно посещал Крым, все-таки состоится.

Он будет выступать 25 и 26 июня в столичном клубе Stereo Plaza. Информацию подтвердили в службе охраны клуба.

Информация о просьбе СБУ внести Басту в «черный список» Минкульта нам не поступала. Нам позвонили и сказали: будут звонить люди, можете отвечать смело, что концерты будут, — прокомментировали в киевском заведении.



Как известно, рэпер неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и не признавал, что нарушал украинский закон. В 2017 году Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню о Крымском мосте, который незаконно построили оккупационные власти.

В том же году СБУ запретила ему въезд в Украину на три года. В 2020 году запрет закончился, и в мае 2021 года рэпер приехал в Киев. На улице прохожий спросил музыканта, чей же Крым. Тогда охрана исполнителя напала на мужчину.