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Ракурс
Репер Баста. Фото: Каса ua

Репер Баста вибирав найкращу пісню про Кримський міст, а тепер заспіває в Києві

24 чер 2021, 15:54
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Концерт Басти в Києві, російського репера, який незаконно відвідував Крим, все ж таки відбудеться.

Він виступатиме 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza. Інформацію підтвердили у службі охорони клубу.

Інформація про прохання СБУ внести Басту в «чорний список» Мінкульту нам не надходила. Нам подзвонили й сказали: будуть дзвонити люди, можете відповідати сміливо, що концерти будуть, — прокоментували в київському закладі.


Як відомо, репер неодноразово гастролював в окупованому Криму і не визнавав, що порушував український закон. У 2017 році Баста був одним з тих, хто вибирав найкращу пісню про Кримський міст, незаконно побудований окупаційною владою.

У тому ж році СБУ заборонила йому в’їзд в Україну на три роки. У 2020 році заборона закінчилася, і в травні 2021 року репер приїхав у Київ. На вулиці перехожий запитав музиканта, чий же Крим. Тоді охорона виконавця напала на чоловіка.

Джерело: Ракурс


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