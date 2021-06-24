Репер Баста вибирав найкращу пісню про Кримський міст, а тепер заспіває в Києві

Репер Баста. Фото: Каса ua

https://racurs.ua/ua/n156566-reper-basta-vybyrav-naykraschu-pisnu-pro-krymskyy-mist-a-teper-zaspivaie-v-kyievi.html

Ракурс

Концерт Басти в Києві, російського репера, який незаконно відвідував Крим, все ж таки відбудеться.

Він виступатиме 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza. Інформацію підтвердили у службі охорони клубу.

Інформація про прохання СБУ внести Басту в «чорний список» Мінкульту нам не надходила. Нам подзвонили й сказали: будуть дзвонити люди, можете відповідати сміливо, що концерти будуть, — прокоментували в київському закладі.



Як відомо, репер неодноразово гастролював в окупованому Криму і не визнавав, що порушував український закон. У 2017 році Баста був одним з тих, хто вибирав найкращу пісню про Кримський міст, незаконно побудований окупаційною владою.

У тому ж році СБУ заборонила йому в’їзд в Україну на три роки. У 2020 році заборона закінчилася, і в травні 2021 року репер приїхав у Київ. На вулиці перехожий запитав музиканта, чий же Крим. Тоді охорона виконавця напала на чоловіка.