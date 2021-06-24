Риси характеру власників автомобілів різних марок розкрили експерти

Риси характеру власників автомобілів різних марок розкрили експертиhttps://racurs.ua/ua/n156565-rysy-harakteru-vlasnykiv-avtomobiliv-riznyh-marok-rozkryly-eksperty.htmlРакурс
Риси характеру власників автомобілів різних марок розкрили дослідники.
Портал Carsales провів онлайн опитування, результати якого свідчать, що водії Porsche вважаються найсексуальнішими людьми. Крім цього, вони «безнадійні романтики» і схильні давати своїй машині ім’я. Про це повідомляє Daily Mail.
Власників Toyota назвали найбільш надійними і чесними. Так, 22% опитаних заявили, що водії японської марки частіше за інших залишають записки після ДТП, а не ховаються з місця події. А водії Mercedes-Benz вважаються володарями інтелекту «вище середнього».
Водночас власники BMW, Mercedes і Porsche часто полюбляють носити спортивний одяг, але без наміру займатися спортом. Чверть опитаних заявила, що позашляховики Land Rover водять в основному «адреналінові наркомани».
Також учасники опитування вважають, що люди, які занадто часто миють свою машину, з більшою ймовірністю схильні володіти автомобілем класичної форми.
Нагадаємо, електричний кросовер Tesla Model X P100D Perfomance, що вважається найшвидшим паркетним джипом у світі, випробували на автобані в Німеччині.
Джерело: Daily Mail