Риси характеру власників автомобілів різних марок розкрили експерти. Фото: avtotachki.com

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Риси характеру власників автомобілів різних марок розкрили дослідники.

Портал Carsales провів онлайн опитування, результати якого свідчать, що водії Porsche вважаються найсексуальнішими людьми. Крім цього, вони «безнадійні романтики» і схильні давати своїй машині ім’я. Про це повідомляє Daily Mail.

Власників Toyota назвали найбільш надійними і чесними. Так, 22% опитаних заявили, що водії японської марки частіше за інших залишають записки після ДТП, а не ховаються з місця події. А водії Mercedes-Benz вважаються володарями інтелекту «вище середнього».

Водночас власники BMW, Mercedes і Porsche часто полюбляють носити спортивний одяг, але без наміру займатися спортом. Чверть опитаних заявила, що позашляховики Land Rover водять в основному «адреналінові наркомани».

Також учасники опитування вважають, що люди, які занадто часто миють свою машину, з більшою ймовірністю схильні володіти автомобілем класичної форми.

Нагадаємо, електричний кросовер Tesla Model X P100D Perfomance, що вважається найшвидшим паркетним джипом у світі, випробували на автобані в Німеччині.

Джерело: Daily Mail