Черты характера владельцев автомобилей разных марок раскрыли эксперты. Фото: avtotachki.com

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Ракурс

Черты характера владельцев автомобилей разных марок раскрыли исследователи.

Портал Carsales провел онлайн опрос, результаты которого свидетельствуют, что водители Porsche считаются самыми сексуальными людьми. Кроме этого, они «безнадежные романтики» и склонны давать своей машине имя. Об этом сообщает Daily Mail.

Владельцев Toyota, в свою очередь, назвали самыми надежными и честными. Так, 22% опрошенных заявили, что водители японской марки чаще других оставляют записки после ДТП, а не скрываются с места происшествия. А водители Mercedes-Benz считаются обладателями интеллекта «выше среднего».

В то же время владельцы BMW, Mercedes и Porsche часто любят носить спортивную одежду, но без намерения заниматься спортом. Четверть опрошенных заявила, что внедорожники Land Rover водят в основном «адреналиновые наркоманы».

Также участники опроса считают, что люди, которые слишком часто моют свою машину, с большей вероятностью склонны владеть автомобилем классической формы.

Напомним, что электрический кроссовер Tesla Model X P100D Perfomance, что считается самым быстрым паркетным джипом в мире, испытали на автобане в Германии.

Источник: Daily Mail