Можемо повторити – в Британії готові знову плисти поблизу Криму

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Після фейкового обстрілу британського есмінця поблизу окупованого росіянами Криму міністр оборони Великої Британії заявив, що їй ніхто «не буде заважати» плавати у водах України.

Міністр оборони Бен Воллес запевнив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході, повідомляє The Times.

Представник британського прем'єра сказав, що есмінець рухався міжнародно визнаним шляхом між Україною та Грузією, а Лондон «не визнає російського суверенітету над Кримом, який, згідно з міжнародним правом, належить Україні».

Міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що британські військові кораблі будуть готові знову плисти водами навколо Криму, оскільки це «українські територіальні води».

Видання із посиланням на джерело в Міноборони Британії зазначає, що постріли, про які повідомляли росіяни і які чути на відео, відбулися за три милі від HMS Defender. Все, що було випущено, не спрямовувалося у бік корабля.

Нагадаємо, що 23 червня біля окупованого Криму стався інцидент з британським есмінцем, російськими кораблями поблизу Севастополя і літаками. Росіяни спочатку заявили, що скинули чотири авіабомби по курсу есмінця, а також обстрілювали його з кораблів. Британці пояснили, що міжнародного права не порушували, а пострілів по собі не чули.

Джерело: The Times