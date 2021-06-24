Дело «Приватбанка» – САП просит объявить Дубилета в международный розыск. Фото: УП

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Ракурс

Александра Дубилета, бывшего главу «Приватбанка», просят объявить в международный розыск. Соответствующее обращение Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в Интерпол.

Дату запроса не называют из-за тайны следствия. Информацию подтвердили в пресс-службе САП.

В антикоррупционной прокуратуре не уточнили, подавали ли соответствующие заявления в отношении других фигурантов дела.

Пока можем говорить только об одном человеке. Что касается других — пока не комментируем, — отметила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.



Напомним, в марте НАБУ сообщили, что бывший председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет объявлен в розыск. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн перед национализацией банка.

Впоследствии Дубилет заявил, что находится в Израиле, от следствия не скрывается, однако в Украину вернуться не может. В июне Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу правления банка.