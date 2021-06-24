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Ракурс
Социологи о втором туре выборов — у соперников Зеленского мало шансов

Социологи о втором туре выборов — у соперников Зеленского мало шансов

24 июн 2021, 16:45
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Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского пока настолько высок, что социологи прогнозируют ему безусловную победу во втором туре выборов при условии соперничества с основными конкурентами.

Об этом стало известно из обнародованных 24 июня результатов социологического опроса Центра Разумкова.

Зеленский в случае соперничества во втором туре с Петром Порошенко получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Порошенко собрал бы соответственно 20% и 40%.

Рейтинг Зеленского, данные — Центр Разумкова

Если бы во второй тур с Зеленским вышел лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, за ныне действующего главу государства проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Показатели Бойко — соответственно 13% и 24%.


Автор исследования — социологическая служба Центра Разумкова. Его провели с 11 по 16 июня з помощью метода интервью «лицом к лицу» и опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных. Выборка репрезентирует взрослое население по основным социально-демографическим показателям, ее теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Опрос провели по заказу проекта, финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Источник: Ракурс


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