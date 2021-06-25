Ferrari представила новий суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

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Компанія Ferrari з Італії представила новий суперкар 296 GTB — плагін-гібрид з бензиновим двигуном V6 та електромотором з загальною віддачею у 830 к. с.

296 у назві новинки — це показник об'єму мотора та кількості його циліндрів — 2,992 л. та 6 циліндрів. А позначення GTB традиційно розшифровується, як Gran Turismo Berlinetta. Головна особливість новинки — гібридний мотор, бензиновий двигун генерує потужність у 663 к. с., а електромотор має віддачу у 167 к. с. Про це повідомляється на сайті «Ферарі».

У якості трансмісії використовуються 8-швидкісна коробка передач DCT, фірмовий диференціал E-Diff, а також мотор-генератор MGU-K. Батарея дозволяє проїхати на електродвигуні лише на 25 км.

Довжина бази машини становить 4565 мм, а колісна база 2600 мм, при висоті усього 1187 мм. Вага новинки — 1470 кг.

Спорткар розганяється до сотні всього за 2,9 сек., а через 7,3 сек. стрілка добігає до відмітки у 200 км/год. Гальмівний шлях зі швидкості у 200 км/год до повної зупинки становить 107 м. Новенька «Ферарі» може розігнатися до 330 км/год.

Кокпіт Ferrari 296 GTB — повністю цифровий, а пасажир спорткара має власний «кокпіт» з панеллю приладів на вузенькому екрані.

Нагадаємо, компанія Suzuki представила двомісний електричний спорткар Misano, розроблений студентами Європейського інституту дизайну (IED) в Турині. Їх концепт має цілком автомобільний кузов довжиною 4 м та мотоциклетне розміщення сидінь одне за одним. Кермо у машини також нагадує мотоциклетне.