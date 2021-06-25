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Ракурс
Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Ferrari рассекретила новинку — разгоняется до «сотни» за 2,9 с (ФОТО)

25 июн 2021, 15:28
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Компания Ferrari из Италии представила новый суперкар 296 GTB — плагин-гибрид с бензиновым двигателем V6 и электромотором с общей отдачей в 830 л. с.

296 в названии новинки — это показатель объема мотора и количества его цилиндров — 2,992 л. и 6 цилиндров. А обозначение GTB традиционно расшифровывается как Gran Turismo Berlinetta. Главная особенность новинки — гибридный мотор, бензиновый двигатель генерирует мощность в 663 л. с., а электромотор имеет отдачу в 167 л. с. Об этом сообщается на сайте «Ферари».

В качестве трансмиссии используются 8-скоростная коробка передач DCT, фирменный дифференциал E-Diff, а также мотор-генератор MGU-K. Батарея позволяет проехать на электродвигателе лишь на 25 км.

Длина базы машины составляет 4565 мм, а колесная база 2600 мм, при высоте всего 1187 мм. Вес новинки — 1470 кг.

Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Ferrari представила новый суперкар 296 GTB. Фото: Ferrari

Спорткар разгоняется до сотни всего за 2,9 сек., а через 7,3 сек. стрелка добегает до отметки в 200 км/ч. Тормозной путь со скорости в 200 км/ч до полной остановки составляет 107 м. Новенькая «Феррари» может разогнаться до 330 км/час.


Кокпит Ferrari 296 GTB — полностью цифровой, а пассажир спорткара имеет собственный «кокпит» с приборной панелью на узеньком экране.

Напомним, компания Suzuki представила двухместный электрический спорткар Misano, разработанный студентами Европейского института дизайна (IED) в Турине. Их концепт имеет вполне автомобильный кузов длиной 4 м и мотоциклетное размещение сидений одно за другим. Руль у машины также напоминает мотоциклетный.

Источник: Ракурс


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