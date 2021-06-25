Кремль назвал новые санкции Киева попыткой сорвать встречу Путина и Зеленского

https://racurs.ua/n156617-kreml-nazval-novye-sankcii-kieva-popytkoy-sorvat-vstrechu-putina-i-zelenskogo.html

Ракурс

В России начали шантажировать Украину отказом Путина встречаться с Зеленским. На этот раз Кремль решил использовать новые санкции Киева в отношении российских компаний и нескольких физлиц.

Их (санкции — «Ракурс») можно понять только в том случае, если это является попыткой не допустить двустороннюю встречу президентов РФ и Украины, — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

24 июня Киев возобновил и объявил новые санкции в отношении различных российских компаний, физических и юридических лиц.

Если рассматривать эти шаги как подготовку почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубку хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять шаги Киева, — сказал Песков журналистам.

По его мнению, в действиях украинской власти много непонятного. Он удивлен тем, что Киев заинтересован в продолжении транзита газа и одновременно наказывает санкциями главу «Газпрома» Алексея Миллера.

А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? — заявил представитель Кремля.

Песков уклонился от прямого ответа по поводу коррекции Россией позиции по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом.

Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России. Здесь нечего пересматривать, обсуждать и говорить. Донбасс — внутриукраинская проблема. Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему, — заявил Песков.

Спикер Путина уточнил, что речь идет о минском комплекс мероприятий.

Напомним, что 24 июня президент Украины подписал указ о введении санкций против российских банков, работающих на временно оккупированных территориях. Соответствующие санкции вводятся на трехлетний срок. Под санкции попали 55 банков.

В мае представители Киева и Москвы сообщали о возможности саммита президентов.