Руслан Коцаба. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156616-televizionschika-kanala-medvedchuka-oblili-zelenkoy-foto-video.html

Ракурс

Руслан Коцаба, ведущий канала «Первый независимый» нардепа Виктора Медведчука, заявил, что на него напали на вокзале в Ивано-Франковске и облили зеленкой.

Инцидент произошел на вокзальном перроне около 00.30. Журналист заявляет, что был вынужден обратиться в больницу и отложить запланированные встречи. Об этом он написал в своем Facebook.





Встретили Коцабу на вокзале члены местных политических движений. В Telegram они пишут, что каждая встреча с Коцабой в Ивано-Франковске «заканчивается всегда приветливо и цветасто». Нападение объясняют его соучастием в антиукраинской информационной кампании.

Как известно, Коцаба известен своей сомнительной карьерой. Во времена русско-украинской войны он проводил «антивоенный» телемост с «общественностью» оккупированного Луганска и выступал на росТВ якобы «в защиту Украины». Работал «стримером» на канале Виктора Медведчука «112-Украина».



Правоохранители завели дело на Коцабу по статье о государственной измене. Тогда канал «112-Украина» официально заявил, что разорвал договор с журналистом, и не подтверждал того, что Коцаба ездил на Донбасс по их редакционному заданию. В суде отметили, что Коцаба по заказу россиян готовил съемки антивоенной акции на Прикарпатье.

В марте 2015 года его обвинили в государственной измене. В том же году горсуд Ивано-Франковская признал Коцабу виновным в препятствовании деятельности ВСУ и приговорил к 3,6 годам лишения свободы. В июле 2016 года суд поддержал апелляцию его адвокатов и выпустил осужденного. После 524 дней он вышел на свободу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Маргарита Симоньян, руководитель пропагандистского телеканала Russia Today и главный редактор «Россия сегодня», пригласила на работу украинских журналистов закрытых телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком — «112 Украина», ZIK и NewsOne.