Бритни Спирс попросила у фанатов прощения за двухлетнюю ложь. Фото: rtvi.com

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Ракурс

Бритни Спирс, популярная американская певица, попросила прощения у своих поклонников за двухлетнюю ложь.

Исполнитель заявила, что хочет рассказать маленький секрет, и подчеркнула, что все люди мечтают жить, как в сказке. Однако она не может так охарактеризовать свою судьбу. Ей обидно, что пришлось два года обманывать фанов, имитируя спокойную жизнь. Откровенный пост с признаниями она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Я вела себя так из-за своей гордости. Мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло, — отметила она.

По словам, видимость беззаботной жизни в соцсетях, которую Спирс создавала, помогала ей справляться с непростой ситуацией. По ее словам, ее мать не показывала свои переживания на глазах у детей, чтобы не огорчать их.

Я просто почувствовала, что я важна, несмотря на то, что мне пришлось преодолеть. И это сработало… поэтому я решила начать читать больше сказок, — заявила певица.



Напомним, на этой неделе Бритни Спирс впервые за долгое время лично выступила в суде Лос-Анджелеса и заявила, что не поддерживает опекунства своего отца. Певица заявила, что ее заставляли работать, запрещали пользоваться собственными деньгами и заставляли принимать медикаменты, которые могли нанести вред его психическому и физическому здоровью.

Американская певица Бритни Спирс с 2008 года остается под жестким опекунством своего отца из-за якобы психических проблем. Более 109 тыс. человек подписали петицию в Белый дом с требованием отозвать опекунство над Бритни, и более 190 тыс. человек подписали петицию с требованием вернуть певице право назначить собственного адвоката.