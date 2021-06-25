Археологи нашли древнейшую из известных жертв нападения акулы

https://racurs.ua/n156614-drevneyshuu-jertvu-akuly-nashli-arheologi-foto.html

Ракурс

Ученые нашли древнейшие из известных свидетельство нападения акулы на людей. Несмотря на распространенный в массовом сознании образ акул-убийц, нападения этих животных на людей случаются достаточно редко — в современном мире, как правило, фиксируются не более ста таких случаев в год, большинство из которых не являются смертельными. Количество соответствующих археологических находок вообще довольно незначительно.

Британские археологи, исследовав останки мужчины из японской стоянки Цукумо, которые относятся к 1370−1010 годам до нашей эры, обнаружили на них по меньшей мере 790 травматических повреждений, характерных для нападения тигровой или белой акул. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.

Распределение ран, нанесенных на 3D-модель скелета человека, показывает, что этот мужчина, вероятно, был живым в момент нападения — то есть акула атаковала живого человека, а тело в воде. Вскоре после нападения большинство, хотя и не все фрагменты тела, были изъяты и похоронены на кладбище в Цукумо.