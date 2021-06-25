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Ракурс
Ветка упала на головы посетителей кафе в Ужгороде. Фото: Facebook

Ветка упала на головы посетителей кафе в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2021, 14:34
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Ветка в Ужгороде обвалилась на головы посетителям летней террасы кафе. Инцидент произошел на набережной Независимости вчера вечером, 24 июня.

Момент попал на видео камер наблюдения. Его опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что два человека проходили мимо летней террасы кафе, и в этот момент увидели, как гигантская ветка дерева надрывается и падает на землю. Падение большой ветви напугало посетителей, часть из них успела разбежаться и избежать травм.

Ветка старого ясеня Масарика упала на нескольких посетителей, одна женщина получила серьезные травмы — у нее повреждены ребра, а на ногах рваные раны.


Ветка упала на головы посетителей кафе в Ужгороде. Фото: FacebookЯсень Масарика — памятник природы местного значения, одно из старейших деревьев Ужгорода, туристическая изюминка города. Высота дерева — около 30 метров, диаметр ствола — примерно пять метров. Дерево названо в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Ветка упала на головы посетителей кафе в Ужгороде. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе 17 июня бушевала мощная гроза с сильным ветром, который ломал деревья. Также выпал крупный град.

Источник: Ракурс


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