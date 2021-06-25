Американские разведчики над оккупированным Крымом. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n156612-amerikancy-sledyat-za-nebom-nad-okkupirovannym-krymom-karta.html

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Американские военные самолеты-разведчики работают над Черным морем в районе оккупированного Крыма.

Boeing RC135W Rivet Joint и RQ-4D Global Hawk работают на большой высоте, поэтому трекер полетов отслеживает их постоянно. Третий противолодочный самолет P-8 Poseidon работает на малой высоте, поэтому его отметка исчезает. Об этом 25 июня сообщает «Думская».

Разведывательный «Боинг» сегодня утром вылетел с авиабазы НАТО «Чания», что на острове Крит, а «Глобал Хаук» вылетел с территории Израиля, обогнул Турцию, пронесся над Грецией, Болгарией и вошел в воздушное пространство над Черным морем.

Сегодня днем акваторию Черного моря покинул американский ракетный эсминец USS Laboon DDG58. Корабль зашел в черноморские воды 11 июня, а с 18 по 20 июня стоял в румынской Констанце.

Напомним, в сентябре 2020 года стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины. В акватории Черного моря они провели совместные действия в сфере коллективной безопасности.

Источник: Думская