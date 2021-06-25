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Ракурс
Олег Татаров. Фото: УНИАН

Петицию против Татарова создали со взломанного аккаунта — Спецсвязь

25 июн 2021, 14:08
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Петиция против Татарова, заместителя главы Офиса президента, была создана со взломанного аккаунта.

Специалисты Госспецсвязи установили, что голосование проходило с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированной «ПриватБанком». Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Спецслужбисты заявляют, что такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высшего уровня сложности. Осуществить такую ​​атаку можно только при выполнении не менее трех условий:

  • компрометации личного ключа (незаконное завладение и использование);
  • дорогой целенаправленной хакерской атакой с длительной подготовкой;
  • использованием человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

Теперь служащие проверят всех поставщиков электронных доверительных услуг.


Как известно, ранее петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем «Biden Joe». Автор петиции, Виталий Шабунин, обвинил в фальсификации Офис президента. Он также уже подал заявление на имя генпрокурора о совершении уголовного преступления по незаконному вмешательству Татарова в работу технических средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандальный заместитель главы Офиса президента Олег Татаров может оставить свою должность. Петиция за его отставку собрала необходимые 25 тыс. подписей, и теперь президент Владимир Зеленский обязан отреагировать на обращение.

Источник: Ракурс


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