Олег Татаров. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n156611-peticiu-protiv-tatarova-sozdali-so-vzlomannogo-akkaunta-specsvyaz.html

Ракурс

Петиция против Татарова, заместителя главы Офиса президента, была создана со взломанного аккаунта.

Специалисты Госспецсвязи установили, что голосование проходило с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированной «ПриватБанком». Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Спецслужбисты заявляют, что такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высшего уровня сложности. Осуществить такую ​​атаку можно только при выполнении не менее трех условий:

компрометации личного ключа (незаконное завладение и использование);

дорогой целенаправленной хакерской атакой с длительной подготовкой;

использованием человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

Теперь служащие проверят всех поставщиков электронных доверительных услуг.

Как известно, ранее петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем «Biden Joe». Автор петиции, Виталий Шабунин, обвинил в фальсификации Офис президента. Он также уже подал заявление на имя генпрокурора о совершении уголовного преступления по незаконному вмешательству Татарова в работу технических средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандальный заместитель главы Офиса президента Олег Татаров может оставить свою должность. Петиция за его отставку собрала необходимые 25 тыс. подписей, и теперь президент Владимир Зеленский обязан отреагировать на обращение.