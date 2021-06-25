В Таиланде попугай проглотил 21 бриллиант, фото: ViralPress

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Ракурс

В Таиланде попугай украл из ожерелья хозяйки и проглотил 21 бриллиант, по 0,2 карата каждый.

Драгоценное ожерелье находилось в шкатулке хозяйки, в которую тайно влез попугай вида солнечная аратинга, сообщает издание Metro.

Отмечается, что после совершенного птица начала слабнуть и имела признаки боли в животе, поэтому хозяйка отнесла ее в ветклинику, где животному сделали рентген, который и показал наличие бриллиантов в желудке.

Крошечные камни внутри желудка животного были острыми, что привело к тому, что у попугая болел живот, и они могли поранить внутренние органы.

Под общим наркозом попугаю раскрыли желудок и извлекли оттуда драгоценности. Деликатная операция длилась более двух часов.

Ветеринары отмечают, что птиц этого вида привлекает то, что блестит.

Но этот случай особый, потому что попугай съел слишком много бриллиантов, — подчеркнул сотрудник клиники, в которой прооперировали животное.

Источник: Metro