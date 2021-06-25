Авария в Алуште оставила туристов без воды. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156609-okkupanty-v-alushte-jdut-turistov-na-kurorte-ne-stalo-vody.html

Ракурс

Вода в Крыму снова исчезла — на этот раз из-за аварии на напорном водоводе. В Алуште тысячи абонентов остались без воды сегодня, 25 июня.

Во время аварии были повреждены электрические кабели. Об этом сообщается в так называемой «администрации города».

К ликвидации аварии приступили с 8.00 и привлекли «Крымэнерго», потому что есть вероятность, что во время аварии были нарушены электрические кабели. Под отключение попали 4 тыс. 828 абонентов. Если ликвидация последствий аварии требует длительного времени, будет организован подвоз воды, — говорится в сообщении.



До этого оккупанты заявляли, что жителям города вода будет подаваться по графику с 6.00 до 23.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что около 20 тыс. жителей восточной части оккупированного Крыма остались без питьевой воды. В трудное положение крымчан поставили наводнения, которые привели к подтоплению насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах.