Клубничное суперлуние наблюдали жители Земли. Фото: NASA

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Ракурс

Клубничную Луну наблюдали жители Земли в ночь на 25 июня.

Это Суперлуние было последним в 2021 году. Полная Луна взошла в 21.39 по московскому времени, а зашел в 04.01 утра. Известно, что индейцы Северной Америки называли июньское Суперлуние «клубничным» не из-за цвета, а в связи с тем, что оно обычно приходится на сезон сбора клубники. Об этом сообщает NASA.

Жители Северного полушария смогли увидеть клубничное Суперлуние невысоко над горизонтом, А Южного — высоко в небе. При этом процент освещенности земного спутника составил 100%.

Как известно, Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря этому явлению можно наблюдать больший размер лунного диска, чем обычно. Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тыс. км до 406 тыс. км.

Напомним, майское Суперлуние, который также называют «цветочным», 26 мая, совпало с полным лунным затмением, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной.